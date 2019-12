Irrigación busca consenso social para su Plan de Sequía

El Departamento General de Irrigación sigue adelante con su convocatoria a representantes de sectores productivos (para seguir con el de la política en el 2020) con la idea de prever estrategias que ayuden a mejorar la eficiencia de riego y la preservación de su calidad en toda la provincia. Y como síntesis de ésto, obtener apoyo a su Plan de Sequía, centrado en medidas para mejorar la eficiencia en la distribución y uso del agua cruda, que es la que reparte el organismo.

El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, lleva adelante una serie de reuniones con diferentes estamentos, comenzando por el privado, con el objetivo de pensar y coordinar estrategias para la optimización del riego y protección del agua en cantidad y calidad.

«Esta convocatoria es porque nosotros pensamos a futuro en base a la situación hidrológica en el riego y los informes meteorológicos predictivos, que dicen que esto en el tiempo va a ser igual o peor. No hay absolutamente ningún informe que de alguna posibilidad de mejora. No nos queda otra que mejorar la eficiencia, tomar medidas. Hay que gestionar de manera diferente, dentro de una nueva situación que ya es permanente. Por eso dejé de declarar emergencia hídrica, ya que la falta de agua ya no es excepcional, y apuntamos a hacer un plan, con medidas estratégicas de fondo. Entonces, desde hace 2 años cambiamos la forma de distribuir el agua. Vamos a convocar al Comité de Cuencas, o una asamblea en la que estén los intendentes, legisladores, cámaras empresarias, la Sociedad Rural…», afirmó Marinelli.

Junto a él se sentaron a la misma mesa Alberto Carletti, en representación de la FEM (Federación Económica de Mendoza); Mauricio Badaloni por la UIM (Unión Industrial de Mendoza) y Javier Allub del Consejo Empresario Mendocino (CEM). Acompañaron al Superintendente la Secretaria de Gestión Institucional de Irrigación, Marcela Andino, y el Jefe de Gabinete, Rubén Pelegrina.

A lo largo de la reunión los empresarios manifestaron un apoyo incondicional a la mirada que posee Irrigación sobre la problemática del agua y escucharon atentamente los pormenores sobre una idea cardinal de Irrigación para combatir la escasez de agua: el Plan Sequía.

Al mismo tiempo, se debatió sobre las buenas prácticas de riego que lleva adelante el organismo, que instan al sector agrícola a abandonar prácticas desfavorables en el uso del agua como el riego a manto y la inundación de surcos. En este sentido se prevé a largo plazo una alta eficiencia en el riego en general y sobre todo intrafinca, con la introducción paulatina de sistemas de riego, presurizado por goteo que aumenta el ahorro de agua.

“La idea es acompañar a los productores e industriales, mientras se mejoran los sistemas. Por Ahora debemos desarrollar ideas y estrategias que nos permitan seguir adelante. Es cierto que se riega en exceso con viejas prácticas y con poca inversión o casi nula, pero con un verdadero cambio de conciencia se puede optimizar hasta un 20 por ciento en la actualidad. Estamos capacitando, vamos a las fincas y acompañamos, indicamos donde se producen las pérdidas y ayudamos”, manifestó Marinelli.

Finalmente, se consensuaron otras reuniones donde se agregarán actores fundamentales de nuestra economía y sociedad con la idea de sumar esfuerzos que permitan delinear políticas de estado en relación con el agua.