Entró en vigencia el impuesto del 30% a las operaciones en dólares

El presidente Alberto Fernández y Guzmán no quieren aumentos al menos hasta marzo. No quieren que se hable de congelamiento, pero buscan que este factor no impulse la inflación. Y abrieron una puja interna con el propio presidente de YPF, Guillermo Nielsen, quien avisó que necesita subir los precios porque el 70% de los ingresos de la petrolera estatal vienen el surtidor. Hay final abierto.