El Planeta en destrucción ¿Qué puedo hacer? – Por:. José Ignacio Teruel-Licenciado en Relaciones Internacionales

El mundo está en destrucción y obviamente nos afecta a sus habitantes. Actualmente hay 4,2 millones de muertes anuales por causa de la contaminación del aire, 1,7 millones de ellas son niños menores de 5 años. Además, se estima que el ártico sufrirá un aumento de la temperatura de entre 3 y 5 grados en los próximos 30 años. Para el mismo plazo (2050), 4 mil millones de personas vivirán en tierras desertificadas y la mayor causa de muerte será la resistencia a los antibióticos, provocada por los contaminantes vertidos en el agua.

Sin embargo, al anunciar el problema, la actitud de la gran mayoría de la gente es la misma: Decir que no pueden hacer nada desde su lugar o que sus acciones no generarán un cambio verdadero, subestimando su rol.

¿Cómo puedo ayudar?

Moda

La industria de la moda es una de las más dañinas, con emisiones mayores que el transporte marítimo y aéreo juntos. Hay estudios que señalan que por año las personas compran un promedio de 64 prendas de vestir, de las cuales muchas son usadas menos de 3 veces y luego donadas. El mayor problema es que se estima que el 82% de la ropa donada termina siendo quemada, dañando gravemente al planeta. Si en cambio todos compráramos 1 prenda usada al año en lugar de una nueva, el impacto sería el equivalente a sacar 500 mil autos de circulación

No quiero que se malinterprete: nadie dice que las personas no deben comprar ropa o que se propone “usar telas viejas y rotosas para vestirnos”, lo que se plantea es que si le damos un promedio de 9 meses más de uso a nuestra ropa, fomentamos el mercado de las prendas usadas (que como dije algunas tienen menos de 3 usos y están en perfectas condiciones), donamos ropa que esté en condiciones y no prendas destruidas que vayan a ser quemadas y fomentamos el reciclaje de las telas, podemos lograr un gran cambio.

Cerrar y/o arreglar las canillas

Una canilla goteando en una casa genera 7 litros de agua perdida por día, lo que significa que, al cabo de un año, se pierde el equivalente a 13 duchas que podríamos darnos. Ahora, esa canilla goteando pierde en una semana los 50 litros mínimos diarios (usados para beber e higiene) necesarios para vivir establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recicla y reutiliza

En Argentina se estima que el 40% de nuestros desechos siguen teniendo como destino basureros a cielo abierto. Según estudios de La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) solo recuperamos el 56% de los desechos, cuando si aplicáramos una política adecuada y la gente se comprometiera, podríamos recuperar hasta el 78%.

Por otro lado, los municipios también fallan en sus políticas ambientales. No basta con poner puestos para separación de residuos, hay que educar a la gente para que sepa las condiciones que los desechos deben tener, como seleccionarlos y las consecuencias de realizar una mala separación, todo basado en una perspectiva concientizadora que muestre los daños del planeta y el impacto positivo que nosotros podemos generar, incluso con pequeños cambios.

Alternativa en el transporte

Otra buena iniciativa a favor del medio ambiente es tratar de usar más el transporte público y bicicletas o caminatas, sobre todo en los viajes menores a 3 kilómetros. Ante esto, los gobiernos municipales deberían poner “estaciones” de bicicleta, que se puedan alquilar por el día a una tarifa baja que se pague con la misma tarjeta del transporte público o medios digitales de pago.

Fomentar el autocultivo y bajar el consumo de carne

Los números de la agricultura y ganadería son devastadores. 3 millones de personas mueren al año a causa de los pesticidas, 25 millones de trabajadores del campo se intoxican con ellos y los insectos polinizadores están desapareciendo, poniendo en riesgo el futuro de nuestra alimentación.

Por otro lado, si bien existen mentiras y se han manipulado los informes de la FAO sobre la ganadería como fuente de emisión de gases de efectos invernaderos (es causa del 3% de ellos cuando se decía que era de cerca del 14,5%, informe que fue desmentido por el mismo autor, Henning Steinfeld), su impacto sigue siendo grande. La ganadería es la principal causa de deforestación, siendo la responsable del 70% de la desaparición de espacios forestales en la década pasada.

También, el impacto de la ganadería se ve cuando calculamos los recursos empleados en la producción: se necesitan 3.700 litros de agua por cada kilo de carne vacuna, cuando para producir 1 kilo de trigo se necesitan solo 120 litros.

Esta puede ser la iniciativa más difícil, pero con solo reducir un porcentaje nuestro consumo de carne y tener autocultivos o comprar alimentos orgánicos, es un gran comienzo para luchar contra la problemática.

Iniciativa social

La iniciativa social es lo más importante que tenemos que hacer. Debemos tomar un papel activo, no solo en cuanto a nuestras prácticas, sino también al ver que los gobiernos en vez de avanzar en la temática retroceden. Hace pocos meses en Bolivia se autorizó el Decreto 3973 en el que se avalaba el desmonte de bosques tanto en tierras privadas como comunitarias, con el objetivo de aumentar la tierra disponible para la práctica ganadera e incrementar las exportaciones vacunas a China. El resultado fue un desastre, 17% del área de conservación “Ñembi Guasu” se perdió y Bolivia se convirtió en uno de los responsables de los grandes incendios en el Amazonas a mediados del 2019. Bolsonaro en Brasil no se quedó atrás: aumentó el 88% la deforestación en junio y, ante las acusaciones internacionales, desmintió la gravedad del problema hablando de una “Psicosis ambiental”. En Argentina, por su parte, durante el gobierno kirchnerista se llevó adelante la reforma de la ley antiterrorista, permitiendo criminalizar a los manifestantes ambientales en un contexto de grandes protestas contra petroleras y mineras.

Estas acciones gubernamentales son inaceptables, pero también lo son la nuestras, dándoles margen de acción y no haciendo nada por nuestro planeta en esta lucha contra la destrucción en la que cada segundo cuenta.

Gentileza: José Ignacio Teruel-Licenciado en Relaciones Internacionales