Cristina a juicio oral por coimas y cartelización en obra pública

Empresarios, ex funcionarios y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sentarán en el banquillo de los acusados por integrar un sistema mediante el cual los hombres de negocios pagaban coimas a funcionarios kirchneristas para recibir contratos de obra pública. Así lo dispuso ayer el juez federal Claudio Bonadío, quien también envió a juicio oral a ex funcionarios como los detenidos Julio de Vido y José López.

Entre los empresarios procesados se encuentran Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra, Juan Chediack, Héctor Sánchez Caballero y Aldo Benito Roggio.

En las últimas horas antes de la feria judicial de enero, Bonadío dio por cerrada la investigación sobre la supuesta cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, que es una derivación de la causa de los cuadernos, que empezó cuando se conocieron los manuscritos del chofer Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, uno de los funcionarios más poderosos del Ministerio de Planificación Federal, Obras Públicas y Servicios.

Bonadío dictó la elevación a juicio y la remitió a sorteo de un Tribunal Oral con un total de 52 acusados.

Entre los procesados, también se encuentra Carlos Wagner, el ex presidente de la Cámara de la Construcción, que fue aceptado como imputado colaborador tras haber informado que se organizó un sistema que habría funcionado durante la gestión kirchnerista para la adjudicación irregular de obra pública mediante el pago de sobornos.

Además serán juzgados los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y su hermano Osvaldo.

Dictamen fiscal

“Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que estos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”, sostuvo el fiscal del caso Carlos Stornelli al pedir el envío a juicio de la causa el mes pasado.

La causa principal de los cuadernos del remisero Centeno ya fue elevada a juicio oral, y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 7.

Complicada

A una semana de asumir como vicepresidenta, Cristina Kirchner prestó declaración indagatoria en el marco del juicio en el que se investiga el supuesto direccionamiento de los contratos de obra pública vial durante su gobierno, de manera tal que éste será un nuevo juicio oral que deberá enfrentar por otros presuntos actos de corrupción durante su gobierno.

El juez Bonadío, que llevó adelante la mayoría de las causas que involucran a la ex mandataria, de 66 años, resolvió que 52 acusados respondan por los cargos en un juicio oral y público, que aún no tiene fecha de inicio ni tribunal asignado.

El lunes 2 de diciembre último, cuando declaró en juicio oral sobre la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción, Cristina Kirchner tildó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que la enjuiciaba, de “tribunal del lawfare” (guerra judicial), “que seguramente tiene la condena escrita”.

“A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia”, les dijo la entonces senadora nacional del Frente para la Victoria, cargo al que renunció el 10 de diciembre para asumir como vicepresidenta de la Nación. “¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, les dijo después.

También cuestionó el tiempo de la Justicia para llegar a su enjuiciamiento: “Y ustedes dicen que era un plan maestro para saquear las arcas del Estado porque Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, era amigo de Néstor Kirchner. ¿Por qué no lo hicieron en Santa Cruz durante 16 años?”, los desafió.

También dijo que el que encontraron en la caja de seguridad “era dinero de la sucesión”, que “no estaba a nombre de testaferros ni en paraíso fiscal” sino que estaba a nombre de su hija, Florencia, “que es la heredera en el Banco Galicia, que es un banco nacional”. “Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar”, también dijo Cristina.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cristina-a-juicio-oral-por-coimas-y-cartelizacion-en-obra-publica